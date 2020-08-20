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"АвтоВАЗ" предложил россиянам выбрать имя для новой LADA

Оно должно быть запоминающимся на кириллице и латинице.

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Фото © Мальгавко Сергей / ТАСС

Компания "АвтоВАЗ" предложила всем желающим выбрать название для своей новой модели машин LADA.

Предлагайте свои варианты в комментариях к этому посту с 19 по 31 августа 2020 года, — указало предприятие на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

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Российская Lada 4x4 сохранила статус лидера рынка.

В тексте отмечается, что есть ряд условий для названия машины. А именно: ассоциироваться с Россией, хорошо сочетаться со словом LADA, иметь два-три слога и оканчиваться на букву А, также оно должно запоминаться как на кириллице, так и на латинице.

Ранее стало известно, что у LADA Vesta появится 14 специальных и коммерческих версий. Производством машин займётся нижегородский завод "Инвеставто". Согласно предварительным данным, на базе семейства LADA Vesta появятся машины для врачей, ветеринаров и кинологов.

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