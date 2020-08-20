"АвтоВАЗ" предложил россиянам выбрать имя для новой LADA

— Предлагайте свои варианты в комментариях к этому посту с 19 по 31 августа 2020 года , — указало предприятие на своей официальной странице в соцсети " ВКонтакте ".

В тексте отмечается, что есть ряд условий для названия машины. А именно: ассоциироваться с Россией, хорошо сочетаться со словом LADA, иметь два-три слога и оканчиваться на букву А, также оно должно запоминаться как на кириллице, так и на латинице.