"АвтоВАЗ" предложил россиянам выбрать имя для новой LADA

Компания "АвтоВАЗ" предложила всем желающим выбрать название для своей новой модели машин LADA.
— Предлагайте свои варианты в комментариях к этому посту с 19 по 31 августа 2020 года, — указало предприятие на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
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В тексте отмечается, что есть ряд условий для названия машины. А именно: ассоциироваться с Россией, хорошо сочетаться со словом LADA, иметь два-три слога и оканчиваться на букву А, также оно должно запоминаться как на кириллице, так и на латинице.
Ранее стало известно, что у LADA Vesta появится 14 специальных и коммерческих версий. Производством машин займётся нижегородский завод "Инвеставто". Согласно предварительным данным, на базе семейства LADA Vesta появятся машины для врачей, ветеринаров и кинологов.