Подслеповатый свидетель по делу Ефремова опознал за рулём человека, похожего на Ивана Стебунова

Свидетель стороны защиты по уголовному делу Михаила Ефремова Александр Кобец в ходе судебного заседания описал внешность и поведение человека, который, по его словам, был за рулём автомобиля актёра в момент ДТП со смертельным исходом. Мужчина подтвердил свои показания о том, что артист сидел на пассажирском кресле. При этом свидетель уточнил, что на один глаз слеп, а на другом у него миопия.

По словам Кобца, на вид человеку, управлявшему машиной, было около 37 или 38 лет, может быть, 35. У него были тёмные волосы, короткая стрижка. Мужчина, которого описал Кобец, удивительным образом похож на актёра Ивана Стебунова. Водитель, по заявлению свидетеля, вёл себя агрессивно.