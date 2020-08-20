Подслеповатый свидетель по делу Ефремова опознал за рулём человека, похожего на Ивана Стебунова

Свидетель стороны защиты по уголовному делу Михаила Ефремова Александр Кобец в ходе судебного заседания описал внешность и поведение человека, который, по его словам, был за рулём автомобиля актёра в момент ДТП со смертельным исходом. Мужчина подтвердил свои показания о том, что артист сидел на пассажирском кресле. При этом свидетель уточнил, что на один глаз слеп, а на другом у него миопия.
По словам Кобца, на вид человеку, управлявшему машиной, было около 37 или 38 лет, может быть, 35. У него были тёмные волосы, короткая стрижка. Мужчина, которого описал Кобец, удивительным образом похож на актёра Ивана Стебунова. Водитель, по заявлению свидетеля, вёл себя агрессивно.
"Мы приехали постфактум". Актёр Иван Стебунов заявил, что его не было в машине с Ефремовым во время ДТПОчевидцы аварии заметили артиста на месте происшествия сразу после случившегося.
Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил черепно-мозговую травму и через несколько часов после аварии умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.