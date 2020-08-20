Ефремов заявил, что не извинился перед родственниками погибшего Захарова из-за травли со стороны адвоката

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова в ходе заседания в Пресненском суде Москвы заявила, что после смертельной аварии с участием мужа чувствовала себя затравленной и уничтоженной. Она заявила о готовности извиниться за ситуацию перед родственниками умершего после ДТП курьера Сергея Захарова.
— Он извинился, и я могу извиниться. Страдания очень необычные, никогда не бывала публичным человеком и всегда отказывалась от публичности. Журналисты, они очень агрессивны, и они меня стравливают в это состояние, — пояснила свидетель.
Жена Ефремова: Я выходила замуж за хорошего человекаПо словам Кругликовой, её муж "очень совестливый перед людьми".
Кругликова подчеркнула, что в данной ситуации чувствует себя потерпевшей. Она добавила, что обязательно извинилась бы, если бы встретила кого-то из родственников Захарова.
Сам Ефремов стал выкрикивать, что не извинился из-за травли, устроенной адвокатом потерпевшей стороны Александром Добровинским. А накануне артист назвал юриста расистом.
Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло вечером 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм спустя несколько часов. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент ДТП. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика. На суде сын погибшего заявил, что ожидает максимального наказания для актёра. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.