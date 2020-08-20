Ефремов заявил, что не извинился перед родственниками погибшего Захарова из-за травли со стороны адвоката

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова в ходе заседания в Пресненском суде Москвы заявила, что после смертельной аварии с участием мужа чувствовала себя затравленной и уничтоженной. Она заявила о готовности извиниться за ситуацию перед родственниками умершего после ДТП курьера Сергея Захарова.

— Он извинился, и я могу извиниться. Страдания очень необычные, никогда не бывала публичным человеком и всегда отказывалась от публичности. Журналисты, они очень агрессивны, и они меня стравливают в это состояние, — пояснила свидетель.

Кругликова подчеркнула, что в данной ситуации чувствует себя потерпевшей. Она добавила, что обязательно извинилась бы, если бы встретила кого-то из родственников Захарова.

Сам Ефремов стал выкрикивать, что не извинился из-за травли, устроенной адвокатом потерпевшей стороны Александром Добровинским. А накануне артист назвал юриста расистом.