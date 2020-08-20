Жена Ефремова: Я выходила замуж за хорошего человека

Супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова на заседании в Пресненском суде Москвы заявила, что актёр помогал и помогает материально детям и бывшим жёнам. Артиста она назвала безотказным человеком, который посвящал много времени благотворительности.

— Я вижу только одного [человека]. Я знаю, что он великий актёр, но я выходила замуж за хорошего человека, — ответила свидетель на вопрос, есть ли различия между Ефремовым-мужем и Ефремовым-актёром.

В настоящее время, по словам Кругликовой, на иждивении артиста находится трое детей. Он также содержит внучку среднего сына, хотя может скрывать эту информацию. Жена Ефремова добавила, что актёр очень переживал из-за гибели второго участника ДТП и даже написал про Сергея Захарова стихи.