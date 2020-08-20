Жена Ефремова: Я выходила замуж за хорошего человека

Супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова на заседании в Пресненском суде Москвы заявила, что актёр помогал и помогает материально детям и бывшим жёнам. Артиста она назвала безотказным человеком, который посвящал много времени благотворительности.
— Я вижу только одного [человека]. Я знаю, что он великий актёр, но я выходила замуж за хорошего человека, — ответила свидетель на вопрос, есть ли различия между Ефремовым-мужем и Ефремовым-актёром.
"Молился, рыдал". Жена Ефремова рассказала о состоянии актёра после смертельного ДТППо словам Кругликовой, у супруга "был отходняк".
В настоящее время, по словам Кругликовой, на иждивении артиста находится трое детей. Он также содержит внучку среднего сына, хотя может скрывать эту информацию. Жена Ефремова добавила, что актёр очень переживал из-за гибели второго участника ДТП и даже написал про Сергея Захарова стихи.
Жена Ефремова после его ареста устроилась на подработки, чтобы прокормить семьюСупруга артиста была вынуждена фактически стать главой семьи.
Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло вечером 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм спустя несколько часов. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент ДТП. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика. На суде сын погибшего заявил, что ожидает максимального наказания для актёра. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.