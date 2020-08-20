Пашаев отверг обвинения в подкупе свидетелей по делу Ефремова

Адвокат актёра Михаила Ефремова, которого обвиняют в смертельном ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев опроверг обвинения в подкупе свидетелей, выдвинутые защитой потерпевших, сообщает Life Shot.

— Когда адвокат хочет кого-то подкупить, он это делает тайно, это просто смешно, — сказал Пашаев.

В ходе судебного заседания сторона защиты потерпевших в лице адвоката Ирины Хайруллиной заявила о том, что есть свидетель, который может доказать попытки Пашаева подкупить участников процесса. Она также потребовала приобщить к материалам дела видео с доказательством подкупа. Однако суд отказал и в том и в другом.