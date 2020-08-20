Пашаев отверг обвинения в подкупе свидетелей по делу Ефремова

Адвокат актёра Михаила Ефремова, которого обвиняют в смертельном ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев опроверг обвинения в подкупе свидетелей, выдвинутые защитой потерпевших, сообщает Life Shot.
— Когда адвокат хочет кого-то подкупить, он это делает тайно, это просто смешно, — сказал Пашаев.
В ходе судебного заседания сторона защиты потерпевших в лице адвоката Ирины Хайруллиной заявила о том, что есть свидетель, который может доказать попытки Пашаева подкупить участников процесса. Она также потребовала приобщить к материалам дела видео с доказательством подкупа. Однако суд отказал и в том и в другом.
Хайп превыше всего, или "гражданин Соврамши". Чем известен адвокат Ефремова Эльман ПашаевЗащитник заслуженного артиста Михаила Ефремова в деле о пьяном ДТП Эльман Пашаев прославился как скандальный адвокат уже давно, был лишён статуса и даже ходил на выборы в Москве.
Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил черепно-мозговую травму и через несколько часов после аварии умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.