Секретный свидетель защиты Ефремова заявил, что актёра не было за рулём в момент смертельного ДТП

Актёр Михаил Ефремов не сидел за рулём своей машины в момент ДТП со смертельным исходом, которое произошло в начале июня. После аварии из авто "вышел человек с пассажирской стороны". Соответствующие показания дал свидетель стороны защиты Александр Кобец, пояснил адвокат артиста Эльман Пашаев.

Свидетель утверждает, что автомобилем управлял некий молодой человек в белой одежде. Пашаев попросил приобщить к материалам уголовного дела фотографию, на которой якобы видны два человека, в том числе Ефремов, сидящий слева от руля. В приобщении материалов к делу суд отказал, при этом разрешил допросить свидетеля, утверждающего, что актёра не было в водительском кресле.