Секретный свидетель защиты Ефремова заявил, что актёра не было за рулём в момент смертельного ДТП

Актёр Михаил Ефремов не сидел за рулём своей машины в момент ДТП со смертельным исходом, которое произошло в начале июня. После аварии из авто "вышел человек с пассажирской стороны". Соответствующие показания дал свидетель стороны защиты Александр Кобец, пояснил адвокат артиста Эльман Пашаев.
Свидетель утверждает, что автомобилем управлял некий молодой человек в белой одежде. Пашаев попросил приобщить к материалам уголовного дела фотографию, на которой якобы видны два человека, в том числе Ефремов, сидящий слева от руля. В приобщении материалов к делу суд отказал, при этом разрешил допросить свидетеля, утверждающего, что актёра не было в водительском кресле.
Пашаев отверг обвинения в подкупе свидетелей по делу ЕфремоваСуд отказался приобщать к делу видео, которое якобы может доказать, что он платил участникам процесса.
Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил черепно-мозговую травму и через несколько часов после аварии умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.