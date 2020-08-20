Жена Ефремова рассказала о странных звонках таинственного абонента в день смертельного ДТП

На телефон Михаила Ефремова в день смертельной аварии поступали звонки с неизвестного номера. Таинственный абонент звонил каждые 15 минут до ДТП, а также после него, заявила в суде супруга артиста Софья Кругликова.

По признанию свидетельницы, она очень ревнива и пыталась узнать, кто же звонил мужу, однако выяснить это не удалось. Кругликова отметила, что как женщина "всё время что-то подозревает".

— Для него весь мир открыт. Он то был в пабе, он мог быть где угодно, — ответила жена Ефремова на вопрос о том, где актёр был в течение дня 8 июня.