Жена Ефремова рассказала о странных звонках таинственного абонента в день смертельного ДТП

На телефон Михаила Ефремова в день смертельной аварии поступали звонки с неизвестного номера. Таинственный абонент звонил каждые 15 минут до ДТП, а также после него, заявила в суде супруга артиста Софья Кругликова.
По признанию свидетельницы, она очень ревнива и пыталась узнать, кто же звонил мужу, однако выяснить это не удалось. Кругликова отметила, что как женщина "всё время что-то подозревает".
— Для него весь мир открыт. Он то был в пабе, он мог быть где угодно, — ответила жена Ефремова на вопрос о том, где актёр был в течение дня 8 июня.
Секретный свидетель защиты Ефремова заявил, что актёра не было за рулём в момент смертельного ДТППо словам адвоката Пашаева, автомобилем управлял некий человек в белой одежде.
Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил множество травм и через несколько часов после аварии умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.