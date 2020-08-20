Брата "манчестерского террориста" отправили за решётку на 55 лет

Центральный уголовный суд в Лондоне приговорил брата "манчестерского террориста" Салмана Абеди Хашима к лишению свободы за сговор, целью которого было совершение теракта. За решёткой Абеди проведёт по меньшей мере 55 лет, сообщили в полиции Манчестера.

Ранее Хашим Абеди был признан виновным в 22 убийствах, покушениях на жизни людей и сговоре. Именно он убедил знакомых приобрести компоненты для взрывного устройства, которое было подорвано его братом на манчестерском стадионе три года назад. Он купил автомобиль Nissan Micra, где хранил взрывчатку.

На приговор уже отреагировали родственники погибших при атаке. В частности, Марк Резерфорд, потерявший дочь Хлою, заявил, что приговор, который "отбывают" родные жертв теракта, не сравнится с тем, который ждёт Абеди.

— Ни один приговор никогда не отразит утрату, которую мы чувствуем каждый день, — пояснил мужчина.

Напомним, взрыв на стадионе "Манчестер-арена" прогремел 22 мая 2017 года сразу после завершения концерта певицы Арианы Гранде. Смертник подорвал себя в фойе комплекса. Жертвами террориста стали 22 человека, ещё более 120 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя группировка ИГИЛ*.