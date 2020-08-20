Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Губернатор Ленобласти рассказал, чем региону выгоден мусор из Петербурга

Крупным компаниям нужны отслужившие своё бумага, пластик и металл.

34
Post cover

Фото © Григорьев Максим / ТАСС

Власти Ленинградской области ищут схему для оборота мусора из Санкт-Петербурга, сообщает газета "Петербургский дневник".

Петербург не может позволить себе трёхкилометровую санитарную зону для завода по мусоропереработке. А мы можем, и такие территории у нас уже подобраны, — заявил изданию губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он добавил, что Ленобласти под силу утилизировать и свой мусор, и мусор из города на Неве. И этот процесс несёт в себе определённую выгоду, считает глава региона.

А немытым трубочистам стыд и срам. Как бороться с неряхами, оставляющими мусор в подъезде

Как ни странно, чем больше объём мусора, тем быстрее окупаются инвестиции в строительство завода. Крупные компании заинтересованы в "мусоре с богатой морфологией", — заявил Дрозденко.

Под такими отходами он подразумевает мусор из вторсырья: бумаги, пластика, металла. При этом Дрозденко напомнил, что с 1 июля 2023 года мусорные полигоны в Ленобласти заменят несколько заводов по мусоропереработке.

Выбор редакции

Loading...