Губернатор Ленобласти рассказал, чем региону выгоден мусор из Петербурга

Власти Ленинградской области ищут схему для оборота мусора из Санкт-Петербурга, сообщает газета "Петербургский дневник".

— Петербург не может позволить себе трёхкилометровую санитарную зону для завода по мусоропереработке. А мы можем, и такие территории у нас уже подобраны, — заявил изданию губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он добавил, что Ленобласти под силу утилизировать и свой мусор, и мусор из города на Неве. И этот процесс несёт в себе определённую выгоду, считает глава региона.

— Как ни странно, чем больше объём мусора, тем быстрее окупаются инвестиции в строительство завода. Крупные компании заинтересованы в "мусоре с богатой морфологией", — заявил Дрозденко.