Губернатор Ленобласти рассказал, чем региону выгоден мусор из Петербурга

Власти Ленинградской области ищут схему для оборота мусора из Санкт-Петербурга, сообщает газета "Петербургский дневник".
— Петербург не может позволить себе трёхкилометровую санитарную зону для завода по мусоропереработке. А мы можем, и такие территории у нас уже подобраны, — заявил изданию губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Он добавил, что Ленобласти под силу утилизировать и свой мусор, и мусор из города на Неве. И этот процесс несёт в себе определённую выгоду, считает глава региона.
— Как ни странно, чем больше объём мусора, тем быстрее окупаются инвестиции в строительство завода. Крупные компании заинтересованы в "мусоре с богатой морфологией", — заявил Дрозденко.
Под такими отходами он подразумевает мусор из вторсырья: бумаги, пластика, металла. При этом Дрозденко напомнил, что с 1 июля 2023 года мусорные полигоны в Ленобласти заменят несколько заводов по мусоропереработке.