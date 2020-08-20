Путин заявил, что антироссийские санкции по Крыму создают некоторые проблемы

Введённые в отношении России санкции, мешающие развитию Крымского полуострова, создают проблемы, заявил лидер РФ Владимир Путин. Президент заверил, что эти сложности преодолимы.
— К сожалению, нам там (в Крыму. — Прим. Лайфа) создают определённые препятствия и препоны различными способами, вводятся известные ограничения, санкции и так далее, — сказал политик во время беседы с выпускниками третьего потока кадрового резерва управленцев, прошедшими обучение на базе Российской академии народного хозяйства и госслужбы.
Преодоление трудностей глава государства назвал "делом техники". Путин подчеркнул, что при желании можно справиться с любыми сложностями.
Евросоюз продлил антироссийские санкции до 31 января 2021 годаКак уже сообщал Лайф, этому поспособствовали лично Меркель и Макрон.
Напомним, Крым воссоединился с Россией после проведённого на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.