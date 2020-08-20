Путин заявил, что антироссийские санкции по Крыму создают некоторые проблемы

Введённые в отношении России санкции, мешающие развитию Крымского полуострова, создают проблемы, заявил лидер РФ Владимир Путин. Президент заверил, что эти сложности преодолимы.

— К сожалению, нам там (в Крыму. — Прим. Лайфа) создают определённые препятствия и препоны различными способами, вводятся известные ограничения, санкции и так далее, — сказал политик во время беседы с выпускниками третьего потока кадрового резерва управленцев, прошедшими обучение на базе Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

Преодоление трудностей глава государства назвал "делом техники". Путин подчеркнул, что при желании можно справиться с любыми сложностями.