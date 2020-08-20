Белорусский Следком проверяет данные об изнасиловании силовиками задержанных участниц акций протеста

Белорусский Следком инициировал проверку по факту появления информации об изнасиловании женщин в местах временного содержания в городе Гродно.
— На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чём на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи, — отмечается в телеграм-канале ведомства.
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По данным Следкома, в настоящее время зарегистрированных сообщений о возможных преступлениях либо заявлений от самих потерпевших не имеется.
— В случаях поступления заявлений граждан по данным фактам Следственным комитетом будет дана правовая оценка, — говорится в сообщении.
Отметим, что сообщения о возможных фактах таких преступлений появились в Twitter и телеграм-канале Nexta live. Общая фактура у них совпадает, а вот города указаны разные: в одном случае речь шла о центре изоляции правонарушителей в Гродно, а в другом — о таком же центре в переулке Окрестина в Минске. И в одном и в другом случае имелась анонимная ссылка на знакомых врачей-гинекологов, якобы оказывающих помощь таким пациенткам.
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Напомним, в Белоруссии продолжаются акции протеста после президентских выборов 9 августа, на которых с результатом 80,1% победил действующий глава республики Александр Лукашенко. Его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.