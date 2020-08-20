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Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с главой Евросовета

В Страсбурге не признают результаты президентских выборов в республике и готовятся к введению санкций.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Глава Евросовета Шарль Мишель провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по итогам саммита ЕС по Белоруссии. Об он сам написал в своём Twitter.

По словам Мишеля, вчера он выразил солидарность с народом Белоруссии в его желании определить свое будущее. Тот же тезис он повторил и в разговоре с российским лидером.

Пропавшие навсегда. Чего стоит Белоруссии безмятежность и процветание

Белоруссия является наименее криминализированным государством Европы, отмечают эксперты. По их словам, в ней отсутствует организованная преступность, её не используют в качестве перевалочного пункта международные наркокартели. Такое спокойствие стоило жизни некоторым наиболее дерзким преступникам. Были в истории республики и пропавшие без вести оппозиционеры. Эти таинственные исчезновения до сих пор не раскрыты.

- Есть только один путь вперед: через инклюзивный политический диалог и мирный демократический процесс, - отметил глава Евросовета.

Напомним, что ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что у главы государства запланирован международный телефонный разговор "по белорусским делам". Возможно, речь шла именно о главе Евросовета.

Как уже сообщал Лайф, в Европарламенте официально отказались признавать итоги выборов в республике и призвали вновь избранного президента Александра Лукашенко провести "новые, свободные выборы". Сам Лукашенко заявил, что этого не произойдёт, пока его не убьют.

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