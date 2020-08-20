В Кремле считают, что диалог РФ с белорусской оппозицией стал бы вмешательством во внутренние дела

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва воздержится от переговоров с белорусской оппозицией, так как это стало бы вмешательством во внутренние дела страны.

— В первую очередь диалог должен осуществляться внутрибелорусский. Потому что, если зарубежные страны, в том числе РФ, начнут вести диалог с оппозицией, это и будет вмешательством во внутренние дела, — сказал он.

Песков добавил, что "идентифицировать и именовать" проблемы внутри Белоруссии должны белорусские власти в диалоге с представителями тех, кто выражает протест.

Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о захвате власти. Причиной стало создание оппозицией Координационного совета.