В Кремле считают, что диалог РФ с белорусской оппозицией стал бы вмешательством во внутренние дела

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва воздержится от переговоров с белорусской оппозицией, так как это стало бы вмешательством во внутренние дела страны.
— В первую очередь диалог должен осуществляться внутрибелорусский. Потому что, если зарубежные страны, в том числе РФ, начнут вести диалог с оппозицией, это и будет вмешательством во внутренние дела, — сказал он.
Захарова назвала "железобетонный аргумент" вмешательства Запада в ситуацию в БелоруссииВ стране уже почти две недели проходят акции протеста после выборов президента страны.
Песков добавил, что "идентифицировать и именовать" проблемы внутри Белоруссии должны белорусские власти в диалоге с представителями тех, кто выражает протест.
Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о захвате власти. Причиной стало создание оппозицией Координационного совета.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы: с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%, но не признала итогов голосования.