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В Кремле считают, что диалог РФ с белорусской оппозицией стал бы вмешательством во внутренние дела

По мнению Москвы, этот диалог должен проходить внутри республики.

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Фото © Наталия Федосенко / ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва воздержится от переговоров с белорусской оппозицией, так как это стало бы вмешательством во внутренние дела страны.

В первую очередь диалог должен осуществляться внутрибелорусский. Потому что, если зарубежные страны, в том числе РФ, начнут вести диалог с оппозицией, это и будет вмешательством во внутренние дела, — сказал он.

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В стране уже почти две недели проходят акции протеста после выборов президента страны.

Песков добавил, что "идентифицировать и именовать" проблемы внутри Белоруссии должны белорусские власти в диалоге с представителями тех, кто выражает протест.

Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о захвате власти. Причиной стало создание оппозицией Координационного совета.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы: с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%, но не признала итогов голосования.

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