Стакан с чаем Навальному в томском аэропорту принёс сотрудник ФБК — видео с камер

Навальному несут стаканчик
На видео с камер наблюдений в аэропорту Томска видно, что Алексей Навальный садится за столик в кафе без напитка. Позже стаканчик приносит ему Илья Пахомов, сотрудник ФБК*, помощник блогера.
Илья Пахомов (за спиной Навального, слева) перед посадкой в самолёт.
Фото © Соцсети
Похоже, в кафе, где был куплен напиток, не могли знать о том, кому он предназначался.
Источник: Накануне Навальный употреблял алкоголь в деревне Кафтанчиково под ТомскомПредварительно удалось восстановить картину событий, которые могли повлиять на состояние блогера. Сейчас он в коме.
Как ранее сообщал Лайф, Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт авиакомпании S7 Airlines, которым он летел, произвёл экстренную посадку в Омске. В тяжёлом состоянии блогера госпитализировали в реанимацию токсикологического отделения.
* Организация внесена в реестр НКО — иностранных агентов.