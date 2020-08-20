Стакан с чаем Навальному в томском аэропорту принёс сотрудник ФБК — видео с камер

Навальному несут стаканчик

На видео с камер наблюдений в аэропорту Томска видно, что Алексей Навальный садится за столик в кафе без напитка. Позже стаканчик приносит ему Илья Пахомов, сотрудник ФБК*, помощник блогера.

Илья Пахомов (за спиной Навального, слева) перед посадкой в самолёт. Фото © Соцсети

Похоже, в кафе, где был куплен напиток, не могли знать о том, кому он предназначался.

Как ранее сообщал Лайф, Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт авиакомпании S7 Airlines, которым он летел, произвёл экстренную посадку в Омске. В тяжёлом состоянии блогера госпитализировали в реанимацию токсикологического отделения.