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Стакан с чаем Навальному в томском аэропорту принёс сотрудник ФБК — видео с камер

На кадрах видно, что блогер берёт напиток из рук своего помощника Ильи Пахомова.

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Навальному несут стаканчик

На видео с камер наблюдений в аэропорту Томска видно, что Алексей Навальный садится за столик в кафе без напитка. Позже стаканчик приносит ему Илья Пахомов, сотрудник ФБК*, помощник блогера.

Илья Пахомов (за спиной Навального, слева) перед посадкой в самолёт.

Фото © Соцсети

Похоже, в кафе, где был куплен напиток, не могли знать о том, кому он предназначался.

Источник: Накануне Навальный употреблял алкоголь в деревне Кафтанчиково под Томском

Предварительно удалось восстановить картину событий, которые могли повлиять на состояние блогера. Сейчас он в коме.

Как ранее сообщал Лайф, Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт авиакомпании S7 Airlines, которым он летел, произвёл экстренную посадку в Омске. В тяжёлом состоянии блогера госпитализировали в реанимацию токсикологического отделения.

* Организация внесена в реестр НКО иностранных агентов.

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