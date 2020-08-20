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В Кремле уточнят судьбу воспитанника детдома, обращавшегося к Путину

Мальчик просил вернуть его бабушке.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уточнит судьбу мальчика-детдомовца, который в феврале на открытии парка развлечений "Остров мечты" в Москве обратился к Владимиру Путину.

Мы обязательно уточним, я, честно говоря, так навскидку не знаю, но мы поинтересуемся, — ответил Песков журналистам, попросившим его рассказать о судьбе мальчика.

Воспитанник детдома, который попросил помощи у Путина, вскоре может поехать к крёстному

Мальчик обратился к главе государства на встрече в "Острове мечты".

Ранее 14-летний детдомовец, ставший одним из первых посетителей столичного парка развлечений "Остров мечты", попросил Путина помочь ему вернуться к родным. Известно, что мама и папа ребёнка умерли несколько лет назад, и бабушка, которой больше 70 лет, оформила опеку. Позднее ребёнок перестал посещать школу, а затем был переведён на семейную форму обучения, промежуточную аттестацию не сдавал. В октябре 2019 года бабушка ребёнка по решению суда была отстранена от исполнения обязанностей приёмного родителя.

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