Ущерб на 30 миллионов. Яхту "Дома-2" ограбили на Сейшелах

Участники телепроекта "Дом-2" на Сейшелах недосчитались дорогостоящей аппаратуры, которую неизвестные похитили с их яхты, сообщает Starhit.
— Кто-то очень профессионально и со знанием дела вскрыл потолки и вынес дорогущие видеокамеры — каждая стоит порядка 700 тысяч рублей, всего же их порядка 40. Плюс украли всю технику и компьютеры из аппаратной. Ущерб оценивается примерно в 30 миллионов, — рассказал изданию один из участников телепрограммы.
Отмечается, что также на яхте были дорогостоящие предметы интерьера и посуда, но воров они не заинтересовали. Сейчас местная полиция расследует ограбление.
СМИ: Участницу "Дома-2" увезли на скорой после избиения возлюбленнымПо данным журналистов, у девушки гематомы на лице, ушибы и, возможно, сотрясение.
Участники телепроекта остаются на Сейшелах уже больше полугода из-за карантинных ограничений в связи с эпидемией коронавируса. Дом строить они пока не могут, но им предложили участвовать в шоу "Яхта любви". Суть его в том, что на одном этаже судна 10 девушек, а на другом — три парня. В итоге авторы реалити подразумевают, что между ними образуется несколько пар.
Ранее Лайф сообщал, что звезда "Дома-2" Катя Жужа стала мамой во второй раз.