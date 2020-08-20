Авторы российской вакцины от коронавируса рассказали, кому она противопоказана

Специалисты Центра Гамалеи выпустили инструкцию с рекомендациями по пользованию российской вакцины Гам-КОВИД-Вак (торговая марка "Спутник V"), сообщает РИА "Новости".
— Прививка противопоказана беременным и кормящим, а также если есть: гиперчувствительность к какому-либо компоненту; тяжёлые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, — предупреждают врачи.
Отмечается, что перед применением препарата пациента должен осмотреть врач. А после осмотра и измерения температуры человек должен оставаться под наблюдением медика ещё полчаса.
Врач рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавирусаОн отметил, что ограничения на вакцинацию от CoViD-19 в чём-то похожи с теми, которые накладывают на прививание от гриппа.
В институте также добавили, что среди побочных эффектов вакцины есть озноб, повышение температуры, головная боль и общее недомогание. Реже медики фиксировали тошноту, снижение аппетита и увеличение регионарных лимфоузлов.
Ранее в России началось производство вакцины от коронавирусной инфекции, которую разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ.
Напомним, необходимое для жителей России количество вакцины от коронавируса можно будет произвести за 9–12 месяцев. Первые поставки препарата получат 10–15 регионов страны.