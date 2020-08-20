Из-за ошибки на YouTube появилась реклама порно

Известный YouTube-блогер Валентин Петухов, он же Wylsacom, обратил внимание, что на видеохостинге появилась реклама типа 18+. Что, само собой, является нарушением политики YouTube — компания в корне против распространения эротического и порнографического контента.
Особенностью просочившихся изображений является то, что они "испорчены" белыми полосами, похожими на водяные знаки. Блогер предположил, что таким образом недобросовестным рекламодателям удалось обмануть алгоритм Google, который автоматически определяет и блокирует неподобающий контент.
Возмутительные изображения выполняют роль превью для сайтов с рекламой препаратов для повышения мужской потенции. — Чтобы *** стоял часами, используйте старый проверенный способ — пейте на ночь две ложки, — гласит подпись одного из баннеров.
Секс любой ценой. Чем пользовались мужчины до изобретения виагрыВиагру изобрели только в конце XX века. Между тем проблемы с эрекцией у мужчин были с незапамятных времён. Решать их было критически необходимо, ведь бессилие во все эпохи считалось большим позором. Так, например, в средневековой Европе немощность мужа была единственным поводом для законного развода. Как мужчины боролись с эректильной дисфункцией в разные времена? Рассказываем.
На момент публикации заметки пресс-служба российского подразделения Google не ответила на запрос Лайфа.
YouTube не первый раз сталкивается с подобной проблемой. В 2018 г. ссылки на порносайты появлялись во время преролла — рекламного блока, который показывают перед видео.