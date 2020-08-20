Из-за ошибки на YouTube появилась реклама порно

Секс любой ценой. Чем пользовались мужчины до изобретения виагры Виагру изобрели только в конце XX века. Между тем проблемы с эрекцией у мужчин были с незапамятных времён. Решать их было критически необходимо, ведь бессилие во все эпохи считалось большим позором. Так, например, в средневековой Европе немощность мужа была единственным поводом для законного развода. Как мужчины боролись с эректильной дисфункцией в разные времена? Рассказываем.