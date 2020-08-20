Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Координационный совет белорусской оппозиции расширил состав

Ранее в него входило 70 человек.

234
Post cover

Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Координационный совет оппозиции в Белоруссии сообщил о расширении своего состава. Сколько членов в нём будет теперь, не сказано.

Как уточняется в сообщении, размещённом в "Телеграме", в КС решили включить большее число профессионалов, готовых работать для разрешения сложившегося в республике политического кризиса.

В Белоруссии возбудили уголовное дело о захвате власти

Максимальное наказание по статье 361 УК республики — пять лет в колонии.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.

Белорусская оппозиция пообещала не препятствовать участию Лукашенко в новых выборах

Однако она будет настаивать на полном обновлении ЦИК республики.

Выбор редакции

Loading...