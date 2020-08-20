Координационный совет белорусской оппозиции расширил состав

Координационный совет оппозиции в Белоруссии сообщил о расширении своего состава. Сколько членов в нём будет теперь, не сказано.

Как уточняется в сообщении, размещённом в "Телеграме", в КС решили включить большее число профессионалов, готовых работать для разрешения сложившегося в республике политического кризиса.