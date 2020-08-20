Координационный совет белорусской оппозиции расширил состав

Координационный совет оппозиции в Белоруссии сообщил о расширении своего состава. Сколько членов в нём будет теперь, не сказано.
Как уточняется в сообщении, размещённом в "Телеграме", в КС решили включить большее число профессионалов, готовых работать для разрешения сложившегося в республике политического кризиса.
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Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.