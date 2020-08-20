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Ефремов на суде по делу о смертельном ДТП предложил Тихановской сказать "Жыве Беларусь!"

К чему актёр выкрикнул эту фразу, остаётся только догадываться.

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Фото © Сергей Карпухин / ТАСС

Актёр Михаил Ефремов во время выступления свидетелей в Пресненском суде Москвы по делу о ДТП с его участием, после которого умер курьер Сергей Захаров, не всегда сдерживается, иногда что-то бубнит и комментирует.

Пусть Тихановская скажет: "Жыве Беларусь!" — выкрикнул артист на сегодняшнем заседании.

К чему актёр упомянул бывшего кандидата в президенты Белоруссии, остаётся лишь догадываться.

Ефремов заявил, что не извинился перед родственниками погибшего Захарова из-за травли со стороны адвоката

Супруга актёра в сложившейся ситуации считает себя потерпевшей.

Накануне артист получил от судьи первое замечание, вмешавшись в допрос эксперта.

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло вечером 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм спустя несколько часов. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент ДТП. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика. На суде сын погибшего заявил, что ожидает максимального наказания для актёра. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

Подслеповатый свидетель по делу Ефремова опознал за рулём человека, похожего на Ивана Стебунова

Кобец признался, что перед случившимся выпил пива.

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