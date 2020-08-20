Путин провёл встречу со слушателями программы развития кадрового управленческого резерва

Президент России Владимир Путин пообщался по видеосвязи со слушателями третьего потока программы развития кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС. Завершающий образовательный модуль программы проходит на текущей неделе в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия — страна возможностей".

— Очень рад вас видеть и хочу от души поздравить вас с окончанием программы Высшей школы государственного управления, которая за три года по сути стала настоящей кузницей управленческих кадров, — обратился к слушателям глава государства.

Путин отметил, что участники программы востребованы практически на всех уровнях власти. По его словам, среди её выпускников — руководители 29 регионов страны, пять федеральных министров, заместители председателей Совфеда и Государственной думы, а также мэры крупных городов.

— Некоторые ваши коллеги уже возглавили федеральные министерства: господин Мурашко у нас министр здравоохранения, министр транспорта. Трое участников текущей программы стали временно исполняющими обязанности глав субъектов Федерации, и уже совсем скоро, в начале сентября, им предстоит заручиться поддержкой жителей тех регионов, где они сейчас работают, — указал президент.

Путин отметил, что главное для любого управленца — это умение слышать людей, чувствовать и понимать проблемы страны, понимать проблемы граждан. Только при этом условии их передовые знания и компетенции будут работать на достижение главной цели — повышение благополучия и благосостояния российских граждан.

— Государственная служба, она и называется служба, потому что это какое-то служение. Служба — это и есть служение. Служение в данном случае гражданам России. Какой бы пост человек ни занимал, он прежде всего всегда должен оставаться человеком, — указал в своём напутственном слове российский лидер.