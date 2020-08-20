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Путин провёл встречу со слушателями программы развития кадрового управленческого резерва

По словам президента, эта кузница высших чиновничьих кадров уже доказала свою эффективность: среди выпускников программы — мэры российских городов, губернаторы и даже федеральные министры.

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Фото © Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин пообщался по видеосвязи со слушателями третьего потока программы развития кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС. Завершающий образовательный модуль программы проходит на текущей неделе в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Очень рад вас видеть и хочу от души поздравить вас с окончанием программы Высшей школы государственного управления, которая за три года по сути стала настоящей кузницей управленческих кадров, — обратился к слушателям глава государства.

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Оба новых врио губернаторов продолжают обучение по этой программе, она рассчитана на восемь модулей и завершится весной будущего года.

Путин отметил, что участники программы востребованы практически на всех уровнях власти. По его словам, среди её выпускников — руководители 29 регионов страны, пять федеральных министров, заместители председателей Совфеда и Государственной думы, а также мэры крупных городов.

Некоторые ваши коллеги уже возглавили федеральные министерства: господин Мурашко у нас министр здравоохранения, министр транспорта. Трое участников текущей программы стали временно исполняющими обязанности глав субъектов Федерации, и уже совсем скоро, в начале сентября, им предстоит заручиться поддержкой жителей тех регионов, где они сейчас работают, — указал президент.

Путин отметил, что главное для любого управленца — это умение слышать людей, чувствовать и понимать проблемы страны, понимать проблемы граждан. Только при этом условии их передовые знания и компетенции будут работать на достижение главной цели — повышение благополучия и благосостояния российских граждан.

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Врио главы региона назвал три главных критерия отбора людей на государственные посты.

Государственная служба, она и называется служба, потому что это какое-то служение. Служба — это и есть служение. Служение в данном случае гражданам России. Какой бы пост человек ни занимал, он прежде всего всегда должен оставаться человеком, — указал в своём напутственном слове российский лидер.

Напомним, что Высшая школа государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС была создана в 2013 году. Её целью является обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров для системы госуправления, формирования и развития кадровых резервов всех уровней. ВШГУ РАНХиГС разрабатывает инновационные кадровые технологии, системы и методики диагностики, оценки и развития профессионального потенциала руководителей и служащих, а также обеспечивает экспертное, аналитическое и информационное сопровождение деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.

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