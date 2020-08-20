Стали известны доходы Собянина за 2019 год

Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о доходах за 2019 год. Выяснилось что он заработал 8,2 миллиона рублей, что больше на 607 тысяч рублей в сравнении с его прошлой декларацией о доходах, сообщает РИА "Новости".
— Согласно данным декларации, в 2019-м Собянин заработал 8 228 476 рублей, — пишет издание и напоминает, что в 2018 году доход столичного мэра составил 7,62 миллиона рублей.
Отмечается, что в собственности Собянина есть гараж площадью 26,8 квадратного метра и квартира площадью 308,1 квадратного метра.