Стали известны доходы Собянина за 2019 год

Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о доходах за 2019 год. Выяснилось что он заработал 8,2 миллиона рублей, что больше на 607 тысяч рублей в сравнении с его прошлой декларацией о доходах, сообщает РИА "Новости".