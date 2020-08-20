Патриарх Кирилл заявил о необходимости снижения потока туристов на Соловки

— Нужно поговорить с Министерством культуры, с руководством президентской администрации и с правительством о том, чтобы режим посещения Соловков всё же отличался от режима посещения любого другого места. Ведь можно это место захламить моментально , — сказал его святейшество на заседании попечительского совета по вопросам развития Соловецкого архипелага.

Кирилл добавил, что если этого не сделать, то это навредит как "физической экологии, природе", так и "духовной экологии, культуре". Он подчеркнул, что Соловки могут превратиться "в парадный дом, ну а вслед за этим уничтожатся". Тем более, по его мнению, для братии является большим испытанием, когда монастыри из мест уединения становятся добычей туристов.