У здания "Росатома" открыли памятник министру Славскому — видео

Видео предоставлено Лайфу госкорпорацией "Росатом"
Госкорпорация "Росатом" решила в честь 75-летия атомной промышленности открыть памятник легендарному главе Министерства среднего машиностроения Ефиму Славскому.
— Мы решили открыть эти праздничные мероприятия как действительно юбилейный марафон с открытия монумента Ефиму Павловичу Славскому. Человеку-легенде, который без малого 30 лет стоял у руля нашей отрасли, — сказал на открытии памятника генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв.
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В "Росатоме" добавили, что за проектирование, изготовление и установку монумента отвечал Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности (РПРАЭП).
После церемонии открытия памятника Славскому в здании компании было торжественное награждение ветеранов отрасли юбилейной медалью "75 лет атомной отрасли России".
Славский был министром среднего машиностроения СССР в 1957–1963 годах и позднее — с 1965 года. За свою карьеру он был удостоен множества наград, среди которых 10 орденов Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени и медаль "За трудовую доблесть". Также он почётный гражданин пяти городов.
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Напомним, "Росатом" является крупнейшим производителем электроэнергии в России, обеспечивая свыше 19% энергетических потребностей страны. В честь юбилея атомной отрасли корпорация в 2020 году проведёт серию информационных и праздничных мероприятий о ней, её достижениях и роли мирного атома в жизни каждого.
Ранее "Росатом" назвал стоимость строительства первого атомного ледокола нового поколения "Лидер" мощностью 120 МВт. Он обойдётся корпорации примерно в 120 миллиардов рублей по ценам 2019 года.