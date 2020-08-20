У здания "Росатома" открыли памятник министру Славскому — видео

Видео предоставлено Лайфу госкорпорацией "Росатом"

Госкорпорация "Росатом" решила в честь 75-летия атомной промышленности открыть памятник легендарному главе Министерства среднего машиностроения Ефиму Славскому.

— Мы решили открыть эти праздничные мероприятия как действительно юбилейный марафон с открытия монумента Ефиму Павловичу Славскому. Человеку-легенде, который без малого 30 лет стоял у руля нашей отрасли, — сказал на открытии памятника генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв.

В "Росатоме" добавили, что за проектирование, изготовление и установку монумента отвечал Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности (РПРАЭП).

После церемонии открытия памятника Славскому в здании компании было торжественное награждение ветеранов отрасли юбилейной медалью "75 лет атомной отрасли России".

Славский был министром среднего машиностроения СССР в 1957–1963 годах и позднее — с 1965 года. За свою карьеру он был удостоен множества наград, среди которых 10 орденов Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени и медаль "За трудовую доблесть". Также он почётный гражданин пяти городов.

Напомним, "Росатом" является крупнейшим производителем электроэнергии в России, обеспечивая свыше 19% энергетических потребностей страны. В честь юбилея атомной отрасли корпорация в 2020 году проведёт серию информационных и праздничных мероприятий о ней, её достижениях и роли мирного атома в жизни каждого.