На Остоженке в Москве столкнулись каршеринговый Ford Mustang, такси и маршрутка — видео

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Авария с участием трёх автомобилей произошла в центре столицы на улице Остоженка. Об этом Лайфу сообщили очевидцы инцидента.
Машина каршеринга марки Ford Mustang угодила в "газель". Транспортные средства столкнулись на разделительной полосе. В Ford также врезался автомобиль такси, который, судя по видео, двигался позади неё.
Двое гонщиков чудом выжили, вылетев с трассы на скорости 300 км в час — видео страшной аварииМотоциклы спортсменов разлетелись в щепки.
Ранее на 47-м километре МКАД недалеко от Востряковского кладбища "газель" столкнулась с автомобилем "Ауди".