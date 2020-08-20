На Остоженке в Москве столкнулись каршеринговый Ford Mustang, такси и маршрутка — видео

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Авария с участием трёх автомобилей произошла в центре столицы на улице Остоженка. Об этом Лайфу сообщили очевидцы инцидента.

Машина каршеринга марки Ford Mustang угодила в "газель". Транспортные средства столкнулись на разделительной полосе. В Ford также врезался автомобиль такси, который, судя по видео, двигался позади неё.