В Крыму назвали утопией новый план президента Украины Владимира Зеленского по "возвращению" полуострова. Ранее во время визита в Херсонскую область политик заявил, что оно произойдёт "значительно быстрее", когда рядом будет "цветущий, сияющий, успешный регион".

Глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что крымчан мало волнуют преобразования, планируемые на Херсонщине. Он подчеркнул, что ей "никогда не угнаться за динамично развивающимся российским Крымом".

— Очередной план Зеленского по возвращению полуострова не что иное, как утопия, — цитирует депутата РИА "Новости".

Гемпель напомнил, что жители полуострова всегда были частью России как исторически, так и ментально.

— Мы родиной, в отличие от украинских властей, не торгуем и за сало не продаёмся, — добавил он.