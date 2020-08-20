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"За сало не продаёмся". План Зеленского по возвращению Крыма назвали утопией

Крымчане вернулись на историческую родину по своим убеждениям, а беспредел и безвластие украинских политиков лишь ускорили процесс, уверен Юрий Гемпель.

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Фото © Pixabay

В Крыму назвали утопией новый план президента Украины Владимира Зеленского по "возвращению" полуострова. Ранее во время визита в Херсонскую область политик заявил, что оно произойдёт "значительно быстрее", когда рядом будет "цветущий, сияющий, успешный регион".

Глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что крымчан мало волнуют преобразования, планируемые на Херсонщине. Он подчеркнул, что ей "никогда не угнаться за динамично развивающимся российским Крымом".

Очередной план Зеленского по возвращению полуострова не что иное, как утопия, — цитирует депутата РИА "Новости".

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По его словам, это вопрос украинской национальной безопасности.

Гемпель напомнил, что жители полуострова всегда были частью России как исторически, так и ментально.

Мы родиной, в отличие от украинских властей, не торгуем и за сало не продаёмся, — добавил он.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после проведённого на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.

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Никому не удастся вынудить жителей республики оставить свою историческую родину — Россию, уверен Юрий Гемпель.

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