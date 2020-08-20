Валентину Легкоступову кремировали

Тело певицы Валентины Легкоступовой кремировали, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на её подругу, артистку Наталью Штурм.
Как уточняется, прощание с Легкоступовой прошло на Троекуровском кладбище, в похоронном доме.
— Валентину кремировали, — сказала Штурм в комментарии агентству.
Муж Легкоступовой заявил, что потратил на неё все сбережения, а её детей обвинил в воровствеПо словам мужчины, он тяжело переживает смерть супруги.
Валентина Легкоступова умерла в возрасте 54 лет. Несколько дней назад заслуженную артистку России доставили в городскую клиническую больницу № 13 с черепно-мозговой травмой, спровоцировавшей отёк мозга. 13 августа она впала в кому.
Наталья Штурм рассказала о причине гибели ЛегкоступовойПроблем с алкоголем у певицы, которая была очень доверчивым человеком, не было.
Напомним, артистка и её муж несколько дней не выходили на связь, приехавшая в квартиру дочь нашла мать в полусознательном состоянии. Легкоступовой провели срочную операцию и подключили певицу к аппарату ИВЛ. При этом её муж, которого также доставили в клинику, скрылся. Позднее полицейские его нашли и задержали, на допросе он заявил, что певица сама повредила голову, упав в ванной.