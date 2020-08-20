Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Валентину Легкоступову кремировали

Прощание с артисткой прошло в похоронном доме на Троекуровском кладбище.

1370
Post cover

Валентина Легкоступова. Фото © Instagram / legkostupovavalentina

Тело певицы Валентины Легкоступовой кремировали, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на её подругу, артистку Наталью Штурм.

Как уточняется, прощание с Легкоступовой прошло на Троекуровском кладбище, в похоронном доме.

Валентину кремировали, — сказала Штурм в комментарии агентству.

Муж Легкоступовой заявил, что потратил на неё все сбережения, а её детей обвинил в воровстве

По словам мужчины, он тяжело переживает смерть супруги.

Валентина Легкоступова умерла в возрасте 54 лет. Несколько дней назад заслуженную артистку России доставили в городскую клиническую больницу № 13 с черепно-мозговой травмой, спровоцировавшей отёк мозга. 13 августа она впала в кому.

Наталья Штурм рассказала о причине гибели Легкоступовой

Проблем с алкоголем у певицы, которая была очень доверчивым человеком, не было.

Напомним, артистка и её муж несколько дней не выходили на связь, приехавшая в квартиру дочь нашла мать в полусознательном состоянии. Легкоступовой провели срочную операцию и подключили певицу к аппарату ИВЛ. При этом её муж, которого также доставили в клинику, скрылся. Позднее полицейские его нашли и задержали, на допросе он заявил, что певица сама повредила голову, упав в ванной.

Выбор редакции

Loading...