Валентину Легкоступову кремировали

Муж Легкоступовой заявил, что потратил на неё все сбережения, а её детей обвинил в воровстве По словам мужчины, он тяжело переживает смерть супруги.

Валентина Легкоступова умерла в возрасте 54 лет. Несколько дней назад заслуженную артистку России доставили в городскую клиническую больницу № 13 с черепно-мозговой травмой, спровоцировавшей отёк мозга. 13 августа она впала в кому.

Проблем с алкоголем у певицы, которая была очень доверчивым человеком, не было.

Наталья Штурм рассказала о причине гибели Легкоступовой Проблем с алкоголем у певицы, которая была очень доверчивым человеком, не было.

Напомним, артистка и её муж несколько дней не выходили на связь, приехавшая в квартиру дочь нашла мать в полусознательном состоянии. Легкоступовой провели срочную операцию и подключили певицу к аппарату ИВЛ. При этом её муж, которого также доставили в клинику, скрылся. Позднее полицейские его нашли и задержали, на допросе он заявил, что певица сама повредила голову, упав в ванной.