Муж Легкоступовой заявил, что потратил на неё все сбережения, а её детей обвинил в воровстве

В июле яхтсмен Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова сыграли свадьбу, а затем провели обряд венчания. Но вслед за радостным событием пришло трагическое. Певица скончалась 14 августа, проведя в больнице несколько дней. Ей было 54 года. После её гибели возникли вопросы о том, что мужчина наряду с детьми артистки может претендовать на её имущество, некоторые знакомые артистки даже назвали его альфонсом.

Фото © Instagram / legkostupovavalentina, скриншот © YouTube / Прямой эфир

Однако сам Юрий в эфире передачи "Прямой эфир", признался, что день смерти Валентины стал самым страшным днём в его жизни. Также, по словам яхтсмена, он не жалел денег на возлюбленную и оплачивал её пластические операции. Незадолго до свадьбы артистка обратилась за помощью к хирургу — якобы чтобы выглядеть красивой в глазах супруга.

Видео © Instagram / dr.plakhotin

Все сбережения, которые у меня были, я потратил на то, чтобы Вале сделать пластическую операцию, зубы Юрий Фирсов

Фото © Instagram / legkostupovavalentina