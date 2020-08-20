Подслеповатый свидетель по делу Ефремова не смог узнать себя на кадрах с места ДТП

Свидетель стороны защиты по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова Александр Кобец не смог узнать себя на ряде видеозаписей с места смертельного ДТП. Мужчина в ходе заседания уточнял, что слеп на один глаз, а на втором у него миопия.
— Мне, увы, не видно. Я себя не вижу на этой видеозаписи, здесь видео искажённое, — заявил Кобец в Пресненском суде Москвы, указав на нечёткость кадров.
Место аварии мужчина, по его словам, узнал.
Секретный свидетель защиты Ефремова заявил, что актёра не было за рулём в момент смертельного ДТППо словам адвоката Пашаева, автомобилем управлял некий человек в белой одежде.
Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил черепно-мозговую травму и через несколько часов после аварии умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.