Двое гонщиков чудом выжили, вылетев с трассы на скорости 300 км в час — видео страшной аварии

Страшная авария произошла на Гран-при Австрии по мотогонкам. Двое гонщиков, Франко Морбиделли и Иоганн Зарко, слетели с мотоциклов на скорости примерно 300 километров в час. После чего оба транспортных средства ещё продолжали крутиться в воздухе, подвергая опасности других спортсменов. На кадрах видно, как мотоциклы превращаются буквально в щепки, пока их владельцы с трудом приходят в себя после случившегося, сообщает Independent.
Отрывок из видео © YouTube / MotoGP
Тем не менее Морбиделли и Зарко смогли встать на ноги, а вскоре к ним подоспели сотрудники скорой помощи. Никто из них не получил серьёзных травм. По предварительным данным, авария произошла из-за резкого торможения Зарко, позади которого находился Морбиделли.
Я в порядке. У меня есть несколько ожогов на руке, а также на бёдрах, на ноге. Мы очень сильно испугались. Я уже видел Морбиделли, и мы оба сожалеем о случившемся. Это был гоночный инцидент, который иногда трудно избежать на такой скорости. Кроме того, наши мотоциклы никого не задели, так что сегодня нам очень повезло
Иоганн Зарко