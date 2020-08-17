Двое гонщиков чудом выжили, вылетев с трассы на скорости 300 км в час — видео страшной аварии

Я в порядке. У меня есть несколько ожогов на руке, а также на бёдрах, на ноге. Мы очень сильно испугались. Я уже видел Морбиделли, и мы оба сожалеем о случившемся. Это был гоночный инцидент, который иногда трудно избежать на такой скорости. Кроме того, наши мотоциклы никого не задели, так что сегодня нам очень повезло

Иоганн Зарко