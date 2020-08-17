Оксана Самойлова выложила неудачные фото в бикини, показав, что даже у неё есть недостатки

32-летняя мама четырёх детей известна своей стройной фигурой, которую нередко демонстрирует в своём инстаграме. Но на этот раз возлюбленная Джигана решила поделиться с подписчиками нестандартными кадрами. Оксана Самойлова выложила фото с отдыха в Турции, где позирует в бикини рядом с мужем и дочкой, показав, как выглядит её тело без фотошопа и удачных ракурсов и поз.

Фото © Instagram / Samoylovaoxana

Многодетная мама не стала следить за осанкой и немного расслабилась. И подписчики не смогли отвести глаз от округлившегося живота и складочек на нём.

Фото © Instagram / Samoylovaoxana

Однако вместо критики, которой испугались некоторые фанаты, жена Джигана получила слова поддержки. Юзерам понравилась откровенность женщины, которая недавно в очередной раз стала мамой. В феврале Оксана родила сына.

Ох, чую, сейчас польётся волна критики и хейта из-за фото тела Оксаны БЕЗ ретуши!!! 🙏🏽🤞🏽 Респект за самоиронию trinitae

Классно, что такие медийные личности тоже показывают себя и без идеальных ракурсов!)) di_recommends

Фото © Instagram / Iamgeegun

О, так я вижу, что Оксана — тоже живая женщина! Наконец-то хоть небольшой намёк на животик mother_in_it

Без фотошопа ♥️ обожаю Вас.

minara_beck

Оксана Самойлова не оставила реакцию подписчиков без внимания. "Девчата вчера обрадовались, что у меня есть складки😂да что уж там, я и сама рада))😄ем-стараюсь))🍝👌", — написала она в "Инстаграме", выложив новые горячие фото в бикини. "Зато теперь мы точно знаем, что вы настоящая ))))", — ответили ей подписчики.