Фотограф установил в лесу камеру, чтобы снять рысь, но получившиеся кадры довели его до истерики

Пару дней назад я пошёл проверить камеру и первым делом увидел неожиданного посетителя, который вызвал у меня улыбку до ушей и заставил рассмеяться. Это был таинственный гость, и на этот раз в человеческом обличье. Я никогда не снимаю людей на камеру, так что это было интересно. Как вы можете заметить, он не стеснялся камеры, если не сказать больше

Джефф Вирт