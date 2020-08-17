Фотограф установил в лесу камеру, чтобы снять рысь, но получившиеся кадры довели его до истерики

Защитник и фотограф дикой природы Джефф Вирт из штата Вашингтон, США, установил в лесу фотоловушку, рассчитывая, что в неё попадётся рысь. Однако туда угодил "зверь" покрупнее, заставивший мужчину плакать от смеха. На кадрах предстал незнакомый парень, который решил, что настал его звёздный час.
Пару дней назад я пошёл проверить камеру и первым делом увидел неожиданного посетителя, который вызвал у меня улыбку до ушей и заставил рассмеяться. Это был таинственный гость, и на этот раз в человеческом обличье. Я никогда не снимаю людей на камеру, так что это было интересно. Как вы можете заметить, он не стеснялся камеры, если не сказать больше
Джефф Вирт
Джефф Вирт поделился забавными снимками в "Твиттере". И на них незнакомец в кепке и жилете продемонстрировал своё мастерство, принимая позы, достойные обложки глянца.
Спасибо этому неизвестному парню за такое позирование и за то, что не повредил мою камеру, когда наткнулся на неё
Джефф Вирт
Пост стал вирусным, набрав более 32 тыс. лайков. Фото разлетелись по Сети, став основой для мемов. И вскоре весёлый незнакомец сам вышел на связь. Парень тоже любит природу и размещает красивые снимки у себя в "Инстаграме". Но теперь он стал настоящей звездой.