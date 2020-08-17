Сирота назвал журналисту три заветных желания, после чего 5 тыс. пар захотели стать его родителями

Братья Джордан и Брайан потеряли родителей больше шести лет назад. В прошлом году младшенький нашёл свою новую семью, а Джордан, которому в следующем году исполнится уже 10 лет, так до сих пор и живёт в детском приюте. Недавно мальчик дал такое душещипательное интервью телеканалу KFOR, что, похоже, проблемы с поиском новых родителей теперь позади. На его усыновление подали больше пяти тысяч заявок.
Журналистка спросила у Джордана, если бы он мог попасть куда угодно во всём мире, что это было бы за место? И он точно знал, что ответить. "В новый дом на вечеринку по случаю моего усыновления", — ответил мальчик.
Затем девушка поинтересовалась, какие три желания он бы загадал, если бы знал, что они точно исполнятся. Возможно, его милый ответ и решил его проблему с поиском новых родителей.
Я бы пожелал, чтобы у меня была семья, семья и ещё раз семья. Это единственное, о чём я мечтаю. Я просто хочу, чтобы я всегда мог позвонить своим родителям. Или просто маме. Или папе. Не важно, кто это будет
Джордан
Кадры из видео © KFOR
Как заметил мальчик, он не мечтает о полной идеальной семье. Ему просто нужны родители, с которыми он всегда сможет поговорить. Ведь сейчас, когда ему это особенно нужно, часто рядом с ним нет собеседника, который бы его поддержал.
Это очень важно, потому что мне нужны люди, с которыми я смогу поговорить в любое время, когда мне это нужно. Я надеюсь, кто-то из вас выберет меня
Джордан
Людей, захотевших усыновить Джордана, оказалось больше, чем он мог представить. Пока малыш не подозревает о своём вирусном успехе, департаменту опеки приходится работать сверхурочно, чтобы выбрать идеальных родителей из более чем пяти тысяч поступивших заявок, пишет Mirror. Но нужно отметить, что, несмотря на успех, могут пройти долгие месяцы, прежде чем мальчик попадёт в новую семью.