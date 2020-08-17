Сирота назвал журналисту три заветных желания, после чего 5 тыс. пар захотели стать его родителями

Братья Джордан и Брайан потеряли родителей больше шести лет назад. В прошлом году младшенький нашёл свою новую семью, а Джордан, которому в следующем году исполнится уже 10 лет, так до сих пор и живёт в детском приюте. Недавно мальчик дал такое душещипательное интервью телеканалу KFOR , что, похоже, проблемы с поиском новых родителей теперь позади. На его усыновление подали больше пяти тысяч заявок.

Журналистка спросила у Джордана, если бы он мог попасть куда угодно во всём мире, что это было бы за место? И он точно знал, что ответить. "В новый дом на вечеринку по случаю моего усыновления", — ответил мальчик.

Затем девушка поинтересовалась, какие три желания он бы загадал, если бы знал, что они точно исполнятся. Возможно, его милый ответ и решил его проблему с поиском новых родителей.