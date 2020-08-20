В США арестовали экс-советника Трампа Стива Бэннона. Ему грозит до 40 лет лишения свободы

Американские правоохранители арестовали бывшего советника президента США Дональда Трампа Стива Бэннона. Ему вменяют сговор с целью мошенничества и отмывания денег, каждый из пунктов обвинения предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщается в пресс-релизе офиса прокурора Южного округа Нью-Йорка, размещённом на сайте Минюста Соединённых Штатов.

Стратег был задержан утром 20 августа в рамках дела некоммерческой организации We Build The Wall. Она была создана в 2019 году для сбора пожертвований для строительства стены на американо-мексиканской границе. Бэннон является председателем консультативного совета НКО.

По версии сотрудников прокуратуры, экс-советник Трампа и основатель организации Брайан Колфейдж частично присвоили собранные средства. Всего в адрес We Build The Wall было перечислено свыше 25 миллионов долларов, утверждается, что Бэннон получил свыше миллиона. Помимо стратега аналогичные обвинения были предъявлены Колфейджу и двум другим фигурантам — Эндрю Бадолато и Тимоти Ши.