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В США арестовали экс-советника Трампа Стива Бэннона. Ему грозит до 40 лет лишения свободы

Стратега задержали в Нью-Йорке утром 20 августа.

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Экс-советник Дональда Трампа Стивен Бэннон. Фото © Zuma / TASS

Американские правоохранители арестовали бывшего советника президента США Дональда Трампа Стива Бэннона. Ему вменяют сговор с целью мошенничества и отмывания денег, каждый из пунктов обвинения предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщается в пресс-релизе офиса прокурора Южного округа Нью-Йорка, размещённом на сайте Минюста Соединённых Штатов.

Стратег был задержан утром 20 августа в рамках дела некоммерческой организации We Build The Wall. Она была создана в 2019 году для сбора пожертвований для строительства стены на американо-мексиканской границе. Бэннон является председателем консультативного совета НКО.

По версии сотрудников прокуратуры, экс-советник Трампа и основатель организации Брайан Колфейдж частично присвоили собранные средства. Всего в адрес We Build The Wall было перечислено свыше 25 миллионов долларов, утверждается, что Бэннон получил свыше миллиона. Помимо стратега аналогичные обвинения были предъявлены Колфейджу и двум другим фигурантам — Эндрю Бадолато и Тимоти Ши.

Трамп заявил, что его бывший советник "потерял рассудок"

По словам американского лидера, Стив Бэннон не имеет никакого отношения к его президентству.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева.

У Трампа вызывает раздражение обложка Time с его советником Бэнноном

Глава Белого дома, по данным СМИ, может быть недоволен тем, что Бэннон "получил больше внимания, чем он сам".

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