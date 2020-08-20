СБУ открестилась от попытки похищения лидера народного ополчения Донбасса

Служба безопасности Украины назвала фейком заявление Федеральной службы безопасности России о срыве спецоперации украинской спецслужбы и задержании лиц, собиравшихся похитить лидера народного ополчения Донбасса.
— СБУ подчёркивает, что опубликованная информация является продолжением цепочки обычных фейков российской стороны, — говорится в заявлении пресс-службы ведомства, размещённом в социальных сетях.
При этом в СБУ уточнили, что все те, кто принимал участие в боевых действиях "на стороне незаконных вооружённых формирований" в Донбассе, должны понести за свои действия ответственность, предусмотренную украинским законодательством.
Конфеты со вкусом гостайны. Сотрудник СБУ выдавал секреты родины под этикеткой RoshenТеперь вместе с подельником им грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее ФСБ России сообщила, что пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса и вывезти его на территорию Украины. Российская спецслужба обнародовала кадры задержания людей, причастных к акции украинской стороны.