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СБУ открестилась от попытки похищения лидера народного ополчения Донбасса

В СКР ранее сообщили, что семь соучастников организованной преступной группы находятся под стражей.

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Фото © Facebook / SecurSerUkraine

Служба безопасности Украины назвала фейком заявление Федеральной службы безопасности России о срыве спецоперации украинской спецслужбы и задержании лиц, собиравшихся похитить лидера народного ополчения Донбасса.

СБУ подчёркивает, что опубликованная информация является продолжением цепочки обычных фейков российской стороны, — говорится в заявлении пресс-службы ведомства, размещённом в социальных сетях.

При этом в СБУ уточнили, что все те, кто принимал участие в боевых действиях "на стороне незаконных вооружённых формирований" в Донбассе, должны понести за свои действия ответственность, предусмотренную украинским законодательством.

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Теперь вместе с подельником им грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ России сообщила, что пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса и вывезти его на территорию Украины. Российская спецслужба обнародовала кадры задержания людей, причастных к акции украинской стороны.

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