ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса — видео

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Федеральная служба безопасности РФ пресекла попытку Службы безопасности Украины похитить лидера народного ополчения Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Как уточняется, организатором и координатором акции украинских спецслужб были Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Первый известен в ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки украинского оборонного ведомства. В ДНР он проходит по ряду уголовных дел в качестве организатора терактов в Донецке, как предотвращённых, так и совершённых, в том числе убийства Александра Захарченко.

Действиями мужчин руководили главы департамента контрразведки СБУ и 5-го Управления ДКР СБУ. По данным ФСБ, гражданина России, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, должны были похитить в РФ и насильственно переместить на Украину.

Как сообщили в столичном ГСУ СК РФ, семь соучастников организованной преступной группы находятся под стражей. Им предъявлено обвинение в покушении на похищение человека, совершённое организованной группой. 30 июля обвиняемые пытались похитить мужчину, ударив электрошокером, однако тот смог оказать сопротивление и вырваться.