Навальный после отравления находится в коме

Алексей Навальный находится в коме, он всё ещё подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом в "Твиттере" сообщила пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш.

По её словам, состояние Навального оценивается как тяжёлое.

— Результатов анализов пока нет, — уточнила Ярмыш.

По данным РИА "Новости", в больницу, где находится блогер, прибыли представители регионального Министерства здравоохранения.