Навальный после отравления находится в коме

Алексей Навальный находится в коме, он всё ещё подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом в "Твиттере" сообщила пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш.
По её словам, состояние Навального оценивается как тяжёлое.
— Результатов анализов пока нет, — уточнила Ярмыш.
Навальный мог отравиться психостимулятором. Лайф узнал название этого веществаСейчас полицейские опрашивают сотрудников кафе в Томске, где блогер перед вылетом пил чай.
По данным РИА "Новости", в больницу, где находится блогер, прибыли представители регионального Министерства здравоохранения.
Напомним, Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт авиакомпании S7 Airlines, которым он летел, произвёл экстренную посадку в Омске. В тяжёлом состоянии блогера госпитализировали в реанимацию токсикологического отделения. По данным Life Shot, врачи поставили предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодислептиком.