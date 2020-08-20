Смертность темнокожего населения США от коронавируса объяснили расизмом

По мнению кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Камалы Харрис, структурный расизм в стране стал причиной высокой смертности от коронавируса, сообщает ТАСС.
— Этот вирус затрагивает всех нас, но нужно посмотреть правде в глаза — его опасность не распространяется на всех в равной степени. Темнокожие, латиноамериканцы, коренные жители страдают и умирают от него в непропорционально больших количествах, — заявила она на Национальном съезде демократов в Милуоки, штат Висконсин.
Эксперты сочли самую молодую конгрессвумен главной претенденткой на пост президента США в 2024 годуТакже они выделили губернатора штата Нью-Йорк, темнокожую женщину — сенатора от Калифорнии, бывшего офицера морской разведки и умеренного демократа.
Харрис добавила, что это не совпадение, а следствие структурного расизма. Также она упомянула, что в основе того, что национальные меньшинства гибнут от CoViD-19, лежит утрата средств к существованию из-за неудачной политики американского лидера Дональда Трампа.
Ранее кандидат в президенты США от демократов Джо Байден выбрал сенатора от Калифорнии Камалу Харрис в качестве претендента на пост вице-президента на выборах 2020 года.
Харрис пять лет проработала генеральным прокурором в Калифорнии и прокурором в Сан-Франциско. В сенате она укрепила свою репутацию. Изначально она протестовала против выдвижения кандидатуры Байдена, однако теперь стала его помощницей.