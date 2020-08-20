Смертность темнокожего населения США от коронавируса объяснили расизмом

По мнению кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Камалы Харрис, структурный расизм в стране стал причиной высокой смертности от коронавируса, сообщает ТАСС.

— Этот вирус затрагивает всех нас, но нужно посмотреть правде в глаза — его опасность не распространяется на всех в равной степени. Темнокожие, латиноамериканцы, коренные жители страдают и умирают от него в непропорционально больших количествах, — заявила она на Национальном съезде демократов в Милуоки, штат Висконсин.

Харрис добавила, что это не совпадение, а следствие структурного расизма. Также она упомянула, что в основе того, что национальные меньшинства гибнут от CoViD-19, лежит утрата средств к существованию из-за неудачной политики американского лидера Дональда Трампа.

Ранее кандидат в президенты США от демократов Джо Байден выбрал сенатора от Калифорнии Камалу Харрис в качестве претендента на пост вице-президента на выборах 2020 года.