Навального хотят вывезти на лечение в Германию. Российские медики предупреждают: это опасно

Алексея Навального, который госпитализирован с отравлением в Омске, планируют вывезти на лечение в Германию. Об этом сообщает в четверг таблоид Bild со ссылкой на представителя фонда Cinema for Peace. Однако российские специалисты транспортировать оппозиционера не рекомендуют, поскольку тот по-прежнему в коме. По словам профессора кафедры нервных болезней МГМСУ им. Евдокимова Минздрава России Алексея Савина, это может быть крайне опасно для жизни, тем более когда пациент находится на ИВЛ.