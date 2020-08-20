Навального хотят вывезти на лечение в Германию. Российские медики предупреждают: это опасно

Алексея Навального, который госпитализирован с отравлением в Омске, планируют вывезти на лечение в Германию. Об этом сообщает в четверг таблоид Bild со ссылкой на представителя фонда Cinema for Peace. Однако российские специалисты транспортировать оппозиционера не рекомендуют, поскольку тот по-прежнему в коме. По словам профессора кафедры нервных болезней МГМСУ им. Евдокимова Минздрава России Алексея Савина, это может быть крайне опасно для жизни, тем более когда пациент находится на ИВЛ.
Навальный мог отравиться психостимулятором. Лайф узнал название этого веществаСейчас полицейские опрашивают сотрудников кафе в Томске, где блогер перед вылетом пил чай.
— В коме транспортировать больного крайне опасно. Необходимо досконально знать состояние пациента. Коматозное состояние — это критическое состояние, и транспортировка может крайне неблагоприятно сложиться, — цитирует слова эксперта "Интерфакс".
Савин отметил, что Омск — крупный областной центр, и выразил уверенность, что всю необходимую высококвалифицированную помощь можно оказать оппозиционеру на месте.
Стакан с чаем Навальному в томском аэропорту принёс сотрудник ФБК — видео с камерНа кадрах видно, что блогер берёт напиток из рук своего помощника Ильи Пахомова.
Как ранее сообщал Лайф, Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт авиакомпании S7 Airlines, которым он летел, произвёл экстренную посадку в Омске. В тяжёлом состоянии блогера госпитализировали в реанимацию токсикологического отделения.
Во второй половине дня стало известно, что состояние оппозиционера удалось стабилизировать. По словам медиков, это хороший прогностический признак.