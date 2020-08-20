В Минске задержан лидер стачкома МАЗа Евгений Бохвалов

Председатель стачкома Минского автозавода (МАЗ) Евгений Бохвалов задержан правоохранительными органами. Об этом вечером в четверг сообщает портал TUT.by.

— Он задержан сотрудниками милиции, обстоятельства пока выясняются. Об этом будет сообщено позже, — заявила изданию официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

По данным СМИ, Бохвалову может быть предъявлено обвинение по статье "Массовые беспорядки". Та же статья вменяется Сергею Тихановскому, Николаю Статкевичу, Дмитрию Козлову и другим активистам, которых в республике считают политическими заключёнными.

Напомним, протестные акции в городах Белоруссии продолжаются уже вторую неделю. Ожесточённые стычки с полицией уже позади, но теперь митинги сопровождаются забастовками крупнейших предприятий. К ним уже присоединились работники БелАЗа, МАЗа, МТЗ, МЗКТ, "Беларуськалия", "Нафтана".