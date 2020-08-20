В Минске задержан лидер стачкома МАЗа Евгений Бохвалов

Председатель стачкома Минского автозавода (МАЗ) Евгений Бохвалов задержан правоохранительными органами. Об этом вечером в четверг сообщает портал TUT.by.
Страна встала. Главные предприятия Белоруссии объявили забастовкуПосле выборов президента в Белоруссии начались акции протеста. Против результатов голосования выступили и рабочие белорусских предприятий. Они требуют отставки президента и проведения новых выборов.
— Он задержан сотрудниками милиции, обстоятельства пока выясняются. Об этом будет сообщено позже, — заявила изданию официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
По данным СМИ, Бохвалову может быть предъявлено обвинение по статье "Массовые беспорядки". Та же статья вменяется Сергею Тихановскому, Николаю Статкевичу, Дмитрию Козлову и другим активистам, которых в республике считают политическими заключёнными.
"Выходи!" Митингующие в Белоруссии начали "выманивать" рабочих с заводов на протесты — видеоУчастники акций скандируют призывы, аплодируют и обещают поддержку.
Напомним, протестные акции в городах Белоруссии продолжаются уже вторую неделю. Ожесточённые стычки с полицией уже позади, но теперь митинги сопровождаются забастовками крупнейших предприятий. К ним уже присоединились работники БелАЗа, МАЗа, МТЗ, МЗКТ, "Беларуськалия", "Нафтана".
За участие в митингах, забастовках и акциях протеста в рабочее время заводчанам грозят прогулами, лишением премий и увольнениями. Для работников бастующих предприятий, которые могут финансово пострадать из-за невыхода на работу, организована кампания по сбору средств. Более миллиона долларов уже собрано.