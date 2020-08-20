Новым главой МИД Польши станет Збигнев Рау

Новым главой МИД Польши будет экс-председатель комитета Сейма по иностранным делам профессор Збигнев Рау. Об этом сказал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на брифинге.

— Профессор Рау занимается международной темой много лет, он профессор права, занимается трансатлантическими вопросами, — пояснил глава польского правительства.

Рау сменит на посту министра иностранных дел подавшего в отставку Яцека Чапутовича.