Новым главой МИД Польши станет Збигнев Рау

Новым главой МИД Польши будет экс-председатель комитета Сейма по иностранным делам профессор Збигнев Рау. Об этом сказал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на брифинге.
— Профессор Рау занимается международной темой много лет, он профессор права, занимается трансатлантическими вопросами, — пояснил глава польского правительства.
Рау сменит на посту министра иностранных дел подавшего в отставку Яцека Чапутовича.
65-летний Збигнев Рау является уроженцем Лодзи, где окончил юридический и административный факультет Лодзинского университета. Сейчас он является членом партии "Право и справедливость", главой парламентского комитета по иностранным делам, а ранее он был мэром Лодзи.