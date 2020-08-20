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Новым главой МИД Польши станет Збигнев Рау

Сейчас он является членом партии "Право и справедливость".

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Фото © Википедия

Новым главой МИД Польши будет экс-председатель комитета Сейма по иностранным делам профессор Збигнев Рау. Об этом сказал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на брифинге.

Профессор Рау занимается международной темой много лет, он профессор права, занимается трансатлантическими вопросами, — пояснил глава польского правительства.

Рау сменит на посту министра иностранных дел подавшего в отставку Яцека Чапутовича.

65-летний Збигнев Рау является уроженцем Лодзи, где окончил юридический и административный факультет Лодзинского университета. Сейчас он является членом партии "Право и справедливость", главой парламентского комитета по иностранным делам, а ранее он был мэром Лодзи.

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