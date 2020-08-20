Глава МИД Польши уходит в отставку

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подал заявление об отставке. Об этом информирует пресс-служба республиканского МИД.
— В четверг Яцек Чапутович подал в отставку с поста министра иностранных дел, — уточняется в сообщении.
Как добавили в МИД, глава ведомства счёл, что "после президентских выборов самое время сменить и главу польской дипломатии".
Президент Мали подал в отставку после ареста военными мятежникамиНациональное собрание и государственные учреждения также распущены.
В среду в отставку с поста министра здравоохранения республики подал Лукаш Шумовский.