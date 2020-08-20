Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Глава МИД Польши уходит в отставку

Заявление он написал сегодня.

572
Post cover

Фото © ТАСС / EPA / RADEK PIETRUSZKA POLAND OUT

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подал заявление об отставке. Об этом информирует пресс-служба республиканского МИД.

В четверг Яцек Чапутович подал в отставку с поста министра иностранных дел, — уточняется в сообщении.

Как добавили в МИД, глава ведомства счёл, что "после президентских выборов самое время сменить и главу польской дипломатии".

Президент Мали подал в отставку после ареста военными мятежниками

Национальное собрание и государственные учреждения также распущены.

В среду в отставку с поста министра здравоохранения республики подал Лукаш Шумовский.

Выбор редакции

Loading...