Глава МИД Польши уходит в отставку

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подал заявление об отставке. Об этом информирует пресс-служба республиканского МИД.

— В четверг Яцек Чапутович подал в отставку с поста министра иностранных дел, — уточняется в сообщении.

Как добавили в МИД, глава ведомства счёл, что "после президентских выборов самое время сменить и главу польской дипломатии".