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В России захотели отменить транспортный налог

Выпадающие доходы могут быть возмещены за счёт топливных акцизов.

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Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Законопроект, который предполагает отмену транспортного налога, внёс в Государственную думу депутат Андрей Барышев. Документ появился в электронной базе данных Госдумы.

По словам Барышева, ранее президент России Владимир Путин и представители общественности высказывали идею отказаться от этого налога в пользу возмещения выпадающих доходов за счёт топливных акцизов.

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Полная замена транспортного налога доходами от продаж топлива приведёт к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, которые связаны с развитием соответствующей инфраструктуры в стране, — отмечается в пояснительной записке.

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В связи с эпидемиологической ситуацией и её последствиями часть населения много меньше использует транспортные средства, добавляет автор законопроекта. Таким образом, по его мнению, отмена налога становится конструктивной во избежание избыточного налогообложения граждан.

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