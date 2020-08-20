В России захотели отменить транспортный налог

Законопроект, который предполагает отмену транспортного налога, внёс в Государственную думу депутат Андрей Барышев. Документ появился в электронной базе данных Госдумы.

По словам Барышева, ранее президент России Владимир Путин и представители общественности высказывали идею отказаться от этого налога в пользу возмещения выпадающих доходов за счёт топливных акцизов.

— Полная замена транспортного налога доходами от продаж топлива приведёт к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, которые связаны с развитием соответствующей инфраструктуры в стране, — отмечается в пояснительной записке.