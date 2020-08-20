В России потратят почти три миллиарда рублей на переобучение безработных

Оставшиеся без работы из-за ситуации с коронавирусом россияне смогут пройти бесплатное обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства. На эти цели из резервного фонда выделят 2,99 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Как уточняется в сообщении на сайте кабмина, принять участие в программе смогут не только безработные, но и граждане, которые рискуют остаться без работы, выпускники колледжей и вузов, из-за эпидемии не прошедшие полноценную практику.

Средняя длительность обучения — три недели. Чтобы получить документ о квалификации и паспорт профессиональных компетенций, выпускники должны будут сдать итоговый экзамен. Планируется, что переобучение до конца декабря пройдёт около 110 тысяч человек.