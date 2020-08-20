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В России потратят почти три миллиарда рублей на переобучение безработных

Соискатели смогут участвовать в очных и дистанционных курсах, программа будет действовать до конца 2020 года.

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Фото © Сергей Коньков / ТАСС

Оставшиеся без работы из-за ситуации с коронавирусом россияне смогут пройти бесплатное обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства. На эти цели из резервного фонда выделят 2,99 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Как уточняется в сообщении на сайте кабмина, принять участие в программе смогут не только безработные, но и граждане, которые рискуют остаться без работы, выпускники колледжей и вузов, из-за эпидемии не прошедшие полноценную практику.

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Поддержку занятости и доходов россиян глава государства назвал главной задачей.

Средняя длительность обучения — три недели. Чтобы получить документ о квалификации и паспорт профессиональных компетенций, выпускники должны будут сдать итоговый экзамен. Планируется, что переобучение до конца декабря пройдёт около 110 тысяч человек.

Ранее в Министерстве труда РФ рассказали, когда планируют вернуться к докризисному уровню безработицы.

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По мнению авторов инициативы, реализация этого проекта позволит повысить конкурентоспособность женщин с детьми на рынке труда.

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