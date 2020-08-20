"Диагностический поиск сузился". Заместитель главврача омской больницы рассказал о лечении Навального — видео

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Уверенности в том, что причиной тяжёлого состояния Алексея Навального стало отравление, нет. Об этом заявил Анатолий Калиниченко, заместитель главного врача омской больницы, куда был доставлен почувствовавший себя плохо во время перелёта блогер.

— Ряд диагнозов, которые мы предполагали, исключён, то есть диагностический поиск сузился, — сказал журналистам медик.

Он отметил, что состояние Навального стабильное.

— Естественно, отравление рассматривается как одна из возможных причин ухудшения состояния, — добавил Калиниченко.