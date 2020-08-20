"Диагностический поиск сузился". Заместитель главврача омской больницы рассказал о лечении Навального — видео

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Уверенности в том, что причиной тяжёлого состояния Алексея Навального стало отравление, нет. Об этом заявил Анатолий Калиниченко, заместитель главного врача омской больницы, куда был доставлен почувствовавший себя плохо во время перелёта блогер.
— Ряд диагнозов, которые мы предполагали, исключён, то есть диагностический поиск сузился, — сказал журналистам медик.
Он отметил, что состояние Навального стабильное.
Навальный мог отравиться психостимулятором. Лайф узнал название этого веществаСейчас полицейские опрашивают сотрудников кафе в Томске, где блогер перед вылетом пил чай.
— Естественно, отравление рассматривается как одна из возможных причин ухудшения состояния, — добавил Калиниченко.
Напомним, Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт авиакомпании S7 Airlines, которым он летел, произвёл экстренную посадку в Омске. В тяжёлом состоянии блогера доставили в реанимацию токсикологического отделения. Сейчас к нему в Омск решила вылететь личный врач.