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"Диагностический поиск сузился". Заместитель главврача омской больницы рассказал о лечении Навального — видео

Состояние блогера тяжёлое, но стабильное.

2006

Видео © LIFE

Уверенности в том, что причиной тяжёлого состояния Алексея Навального стало отравление, нет. Об этом заявил Анатолий Калиниченко, заместитель главного врача омской больницы, куда был доставлен почувствовавший себя плохо во время перелёта блогер.

Ряд диагнозов, которые мы предполагали, исключён, то есть диагностический поиск сузился, — сказал журналистам медик.

Он отметил, что состояние Навального стабильное.

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Сейчас полицейские опрашивают сотрудников кафе в Томске, где блогер перед вылетом пил чай.

Естественно, отравление рассматривается как одна из возможных причин ухудшения состояния, — добавил Калиниченко.

Напомним, Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт авиакомпании S7 Airlines, которым он летел, произвёл экстренную посадку в Омске. В тяжёлом состоянии блогера доставили в реанимацию токсикологического отделения. Сейчас к нему в Омск решила вылететь личный врач.

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