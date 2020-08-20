В Хакасии нашли тело второго пропавшего малыша. Ему было шесть

Тело второго пропавшего дошкольника нашли в Енисее в Хакасии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.
— Тело ребёнка найдено в воде. Сейчас на месте работают сотрудники СК, — заявил агентству представитель ведомства, отметив, что при осмотре не выявлено травм, говорящих о криминальном характере смерти.
Оказалась под скалой на четырёхметровой глубине. В реке в Абхазии нашли тело россиянки, пропавшей после ДТПАвария с участием квадроцикла произошла во время экскурсии 12 августа.
Напомним, в Саяногорске днём 18 августа двое малолетних детей ушли гулять и бесследно пропали. Тело пятилетней девочки нашёл местный житель на берегу реки Енисей.