Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Хакасии нашли тело второго пропавшего малыша. Ему было шесть

Дети пошли гулять и не вернулись.

157
Post cover

Фото © Pixabay

Тело второго пропавшего дошкольника нашли в Енисее в Хакасии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Тело ребёнка найдено в воде. Сейчас на месте работают сотрудники СК, — заявил агентству представитель ведомства, отметив, что при осмотре не выявлено травм, говорящих о криминальном характере смерти.

Оказалась под скалой на четырёхметровой глубине. В реке в Абхазии нашли тело россиянки, пропавшей после ДТП

Авария с участием квадроцикла произошла во время экскурсии 12 августа.

Напомним, в Саяногорске днём 18 августа двое малолетних детей ушли гулять и бесследно пропали. Тело пятилетней девочки нашёл местный житель на берегу реки Енисей.

Выбор редакции

Loading...