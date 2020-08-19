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В Хакасии ушедшую гулять пятилетнюю девочку нашли мёртвой на берегу Енисея. Её шестилетний друг пропал

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Фото © Pixabay

В Саяногорске днём 18 августа двое малолетних детей ушли гулять и пропали. Тело пятилетней девочки нашёл местный житель на берегу реки Енисей, местонахождение её шестилетнего друга пока не установлено, сообщили в региональном СУ СК РФ.

Как отмечается, на прогулку девочка отправилась с разрешения матери. В течение часа ребёнок не вернулся домой, и родительница начала самостоятельные поиски. Вскоре девочку нашли на берегу без признаков жизни. По факту гибели ребёнка и пропажи ещё одного несовершеннолетнего возбуждены уголовные дела, их объединили в одно производство.

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Региональная прокуратура начала проверку.

Широкомасштабные поиски мальчика в районе его предполагаемого исчезновения ведут следователи-криминалисты, полицейские, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС, волонтёры и местные жители.

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