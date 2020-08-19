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В Твери больше суток ищут 17-летнюю девушку

В поисках задействованы сотрудники полиции региона.

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Фото © СУ СКР по Тверской области

В Твери пропала 17-летняя девушка, она объявлена в розыск, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Отмечается, что Полина Лосякова ушла из дома 17 августа, её местонахождение неизвестно.

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Авария с участием квадроцикла произошла во время экскурсии 12 августа.

Проведён осмотр места происшествия, опрошена мать несовершеннолетней, проведено обследование жилищно-бытовых условий, сообщили в СК.

К поискам привлечены сотрудники правоохранительных органов Тверской области.

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