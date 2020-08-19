В Твери больше суток ищут 17-летнюю девушку

В Твери пропала 17-летняя девушка, она объявлена в розыск, сообщается на сайте СУ СКР по региону.
Отмечается, что Полина Лосякова ушла из дома 17 августа, её местонахождение неизвестно.
Оказалась под скалой на четырёхметровой глубине. В реке в Абхазии нашли тело россиянки, пропавшей после ДТПАвария с участием квадроцикла произошла во время экскурсии 12 августа.
— Проведён осмотр места происшествия, опрошена мать несовершеннолетней, проведено обследование жилищно-бытовых условий, — сообщили в СК.
К поискам привлечены сотрудники правоохранительных органов Тверской области.
Ранее Лайф рассказывал, как пенсионер-десантник три дня выживал в лесу под Тверью.