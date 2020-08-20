Доход главы "Ростеха" в 2019 году превысил 400 миллионов рублей

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в прошлом году заработал более 403 миллионов рублей, следует из документа, размещённого на сайте компании.

В собственности Чемезова есть несколько жилых домов, земельных участков и квартира, а также автомобили "ГАЗ-69", "ГАЗ-13", Lada Ellada и Lada Vesta, мотоцикл Harley Davidson и катер "Лидер-11".

Доходы супруги Чемезова Екатерины Игнатовой за 2019 год составили почти 1,5 миллиарда рублей. В её владении пять земельных участков, одна квартира и 12 нежилых помещений. Кроме того, в пользовании Игнатовой есть автомобили Mitsubishi L200, "ГАЗ-М-21", Range Rover и Mercedes-Benz GL 500 4MATIC.