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Доход главы "Ростеха" в 2019 году превысил 400 миллионов рублей

Однако его супруга заработала больше.

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Сергей Чемезов. Фото © Михаил Джапаридзе / ТАСС

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в прошлом году заработал более 403 миллионов рублей, следует из документа, размещённого на сайте компании.

В собственности Чемезова есть несколько жилых домов, земельных участков и квартира, а также автомобили "ГАЗ-69", "ГАЗ-13", Lada Ellada и Lada Vesta, мотоцикл Harley Davidson и катер "Лидер-11".

Доходы супруги Чемезова Екатерины Игнатовой за 2019 год составили почти 1,5 миллиарда рублей. В её владении пять земельных участков, одна квартира и 12 нежилых помещений. Кроме того, в пользовании Игнатовой есть автомобили Mitsubishi L200, "ГАЗ-М-21", Range Rover и Mercedes-Benz GL 500 4MATIC.

Лавров заработал за 2019 год почти 8,5 миллиона рублей

Супруга министра за тот же период заработала 353 233 рубля.

Индустриальный директор "Ростеха" Анатолий Сердюков задекларировал доход в 170 миллионов рублей, а первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков за 2019 год заработал почти 125 миллионов рублей.

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