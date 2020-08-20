Песков не намерен прививаться от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что не будет прививаться от коронавирусной инфекции.
— Я не собираюсь [делать вакцинацию]. Есть антитела, — заявил он Лайфу, отвечая на соответствующий вопрос.
Минздрав показал на видео, как делают первую в мире вакцину от коронавирусаБольшая часть процессов создания препарата полностью автоматизирована.
Напомним, 12 мая у Пескова выявили коронавирус. Вместе с ним госпитализировали и его жену Татьяну Навку — у неё тоже нашли CoViD-19. Сейчас они оба здоровы и чувствуют себя хорошо.
Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил российский лидер, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. О готовности купить вакцину у РФ уже заявили в Монголии и Вьетнаме. Внимание на разработку обратили и в Сербии — президент страны Александр Вучич заявил о готовности первым испытать вакцину.