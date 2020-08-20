Песков не намерен прививаться от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что не будет прививаться от коронавирусной инфекции.

— Я не собираюсь [делать вакцинацию] . Есть антитела , — заявил он Лайфу, отвечая на соответствующий вопрос.

Минздрав показал на видео, как делают первую в мире вакцину от коронавируса Большая часть процессов создания препарата полностью автоматизирована.

Напомним, 12 мая у Пескова выявили коронавирус. Вместе с ним госпитализировали и его жену Татьяну Навку — у неё тоже нашли CoViD-19. Сейчас они оба здоровы и чувствуют себя хорошо.