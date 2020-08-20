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Песков не намерен прививаться от коронавируса

У представителя Кремля есть антитела.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что не будет прививаться от коронавирусной инфекции.

Я не собираюсь [делать вакцинацию]. Есть антитела, — заявил он Лайфу, отвечая на соответствующий вопрос.

Минздрав показал на видео, как делают первую в мире вакцину от коронавируса

Большая часть процессов создания препарата полностью автоматизирована.

Напомним, 12 мая у Пескова выявили коронавирус. Вместе с ним госпитализировали и его жену Татьяну Навку — у неё тоже нашли CoViD-19. Сейчас они оба здоровы и чувствуют себя хорошо.

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил российский лидер, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. О готовности купить вакцину у РФ уже заявили в Монголии и Вьетнаме. Внимание на разработку обратили и в Сербии — президент страны Александр Вучич заявил о готовности первым испытать вакцину.

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